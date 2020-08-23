Коронавирус: антирекорды зафиксированы в Индии, Украине и Чехии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус будет присутствовать в нашей жизни постоянно, предупреждают британские ученые; в Индии новый антирекорд на фоне главного индуистского праздника; в немецком Лейпциге ученые пытаются понять, можно ли безопасно провести рок-концерт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Коронавирус будет присутствовать в нашей жизни постоянно, и людям придется регулярно делать прививки, подобно противогриппозным, сказал в интервью Би-би-си британский профессор Марк Уолпорт, входящий в Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при британском правительстве.

По его словам, человечество не сможет избавиться от нового коронавируса, как, например, от оспы.

«Это такой вирус, который будет с нами всегда в той или иной форме и почти наверняка потребует периодической вакцинации. Что-то вроде гриппа, людям потребуется регулярно прививаться», - сказал профессор.

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