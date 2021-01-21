10:31, 21 Январь 2021 | GMT +6
Коронавирус: Алматы вошел в «желтую зону», ВКО вернулась в «зеленую»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.
В «красной зоне»: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне»: г. Алматы, Карагандинская, Алматинская области.
В «зелёной зоне» - все остальные регионы.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Вчера сообщалось, что ВКО перешла из «зелёной» в «жёлтую зону» по распространению коронавируса.