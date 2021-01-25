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    10:17, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Алматы вошел в «красную» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 25 января 2021 года город Алматы вошел в «красную» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в «красной» зоне находятся 8 регионов Казахстана. Это города Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области.

    В «желтой» зоне остаются Карагандинская и Алматинская области.

    В «зеленой» зоне расположились город Шымкент, Кызылординская, Актюбинская, Мангыстауская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Алматы
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