10:19, 12 Январь 2022 | GMT +6
Коронавирус: Алматы и Атырауская область перешли в «красную» зону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область.
В «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области.
В «зеленой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.