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    10:19, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Коронавирус: Алматы и Атырауская область перешли в «красную» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область.

    В «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области.

    В «зеленой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Алматы Минздрав РК
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