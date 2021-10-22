Коронавирус: Алматинская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 21 октября, Алматинская область находилась в «красной» зоне по распространению коронавируса в РК.