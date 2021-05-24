РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:12, 24 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Алматинская и Мангистауская области перешли в «зеленую» зону

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области и СКО.

    В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.


    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 мая, Алматинская и Мангистауская области находились в «желтой» зоне по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Алматинская область Минздрав РК Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:30
    С немецким качеством: как прошел визит Касым-Жомарта Токаева в Германию
    Сегодня, 17:15
    Нобелевскую премию по медицине дали за исследование РНК для вакцины против COVID-19
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!