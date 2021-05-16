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    11:40, 16 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Актюбинская и Алматинская области области перешли в «красную» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 мая 2021 года в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся восемь регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19

    В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Алматинская области.

    В «желтой» зоне: город Шымкент, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангыстауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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