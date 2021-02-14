Коронавирус: Акмолинская область вышла из «красной зоны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля. В «красной зоне» находится Павлодарская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

Согласно данным матрицы, в «красной зоне»: Павлодарская область.

В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

Напомним, вчера согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в «красной зоне» находились Акмолинская и Павлодарская области.