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    09:54, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Акмолинская область вышла из «красной зоны»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля. В «красной зоне» находится Павлодарская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    Согласно данным матрицы, в «красной зоне»: Павлодарская область.

    В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

    Напомним, вчера согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в «красной зоне» находились Акмолинская и Павлодарская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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