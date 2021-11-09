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Коронавирус: Акмолинская область перешла в «желтую» зону
9 Ноября 2021 08:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.
В «зеленой» зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 ноября, Акмолинская область находилась в «красной» зоне по распространению коронавируса в РК.
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