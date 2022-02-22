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Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону

22 Февраля 2022 08:40
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Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: Костанайская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.


Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля, Акмолинская область находилась в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в РК.


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#Акмолинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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