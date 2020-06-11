Коронавирус: акимат Жезказгана перешел на дистанционную форму работы

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники акимата города Жезказгана перешли на дистанционную форму работы. Причиной этому послужило увеличение случаев заражения COVID-19. Также очаг был выявлен в местном СВА и руднике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Число заразившихся КВИ в Жезказганском регионе составило 66 человек. Из них почти половина – это сотрудники рудника «Жомарт». На данный момент руководство предприятия прекратили работу одной вахты и приступили к выполнению противоэпидемиологических мер.

«По городу Жезказган зарегистрированы 66 лиц, зараженных коронавирусной инфекций, из них 31 человек с Рудника «Жомарт», студентов, прибывших из зарубежных стран – 4, связанных с контактом по г. Темиртау – 13, ст. Жарык - 4, г. Караганде -3, в отделении психоневрологического диспансера – 11. Как вы видите, самое большое количество зараженных выявлено по руднику «Жомарт». На данном объекте к выполнению противоэпидемиологических мер мы приступили с 17 мая т.г. Первые случаи обращения за медицинской помощью возникли 26 мая 2020 года. С 2 июня данная вахта прекратила работу из-за угрозы распространения COVID 19 среди работников. Все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние заболевших лиц удовлетворительное, проводится лечение. В очагах проведены дезинфекционные мероприятия», - сообщила руководитель Жезказганского регионального представительства управления здравоохранения Карагандинской области Ляззат Ранова.



Формат работы сотрудников акимата Жезказгана тоже изменился в связи с распространением КВИ. Половина штата акимата перешла на дистанционную форму работы.

«В городе идет рост заражения граждан КВИ, усиливаются карантинные требования. В связи этим акимат города Жезказган перешел на дистанционную форму работы. 50 % работников выполняют свои служебные обязанности отдаленно. Контакты служб доступны на сайте акимата Jezkazgan.gov.kz.

При ненадлежащем обслуживании со стороны сотрудников акимата можете обратиться к руководителю ГУ «Аппарата акима г.Жезказган» - уполномоченному по этике госслужащих Ержану Есетову по телефону: 736472», - сообщается на официальной страничке акимата в Instagram.

Так же в городе была ограничена работа СВА «Журек».

СВА «Журек» закрыт на карантин. У родственника сотрудника МО выявлен и подтвержден положительный результат анализа КВИ. С целью недопущения заражения, медицинское учреждение закрыто на карантин, проводится обследование всех работников, дезинфекция помещений.

«На сегодняшний день взяты анализы у 63 сотрудников. Все анализы отрицательные, у 2 сотрудников находятся в работе. Населению услуги оказываются дистанционно», - сообщила пресс служба акимата города Жезказган.

Однако, после скрининга сотрудников СВА, стало известно, что у медперсонала не подтвердился диагноз COVID-19. Поэтому клиника возобновила свою работу с сохранением требования ослабленного карантинного режима, т.е. ношение маски, дезинфекция рук и контактных поверхностей, соблюдение дистанции, измерение температуры у входа.