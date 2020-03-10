Коронавирус: 375 человек снято с наблюдения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК на официальной странице в Facebbok, в бюллетене об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 марта в Казахстане.

По данным Минздрава, всего взято на мониторинг по всем категориям 4386 человек, из них по 1 «а» категории – 1200, по 1 «б» категории – 167, по 2 категории – 3019 человек. Снято с наблюдения всего 375 человек. По состоянию на 10 марта остаются под наблюдением всего 4011 человек.

Всего на 10 марта госпитализировано 87 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 20 человек, по 2 категории – 34 человека, по 3 категории – 33 человека. Из числа госпитализированных 87 человек, выписаны – 44 человека. Остаются в стационаре 43 человека.



В мире зарегистрировано 33 535 (включая круизный лайнер - показаны отдельно) случаев КВИ (889 летальных: Италия - 463 сл., Иран – 237 сл., Южная Корея – 53 сл., Испания – 30 сл., Франция – 30 сл., США – 26 сл., Япония – 9 сл., круизный лайнер – 7 сл., Ирак – 7 сл., Великобритания – 5 сл., Нидерланды – 4 сл., Гонконг – 3 сл., Австралия – 3 сл., Германия – 2 сл., Швейцария – 2 сл., Сан-Марино – 2 сл., Канада – 1 сл., Филиппины – 1 сл., Таиланд – 1 сл., Тайвань – 1сл., Аргентина – 1 сл., Египет – 1 сл.) в 111 странах. Ежедневный прирост составил – 14,7 %, летальность – 2,6 %.

По 1 «а» категории: в Южной Корее - 7 478 случаев (за сутки + 165 сл., прирост – 2,2%), Иране – 7161 случаев (за сутки + 595 сл., прирост – 9,0%).

По 1 «б» категории: в Италии - 9172 случаев (за сутки + 1 797 сл., прирост – 24,3%).

Всего в КНР зарегистрировано – 80 754 (за сутки + 19 сл.) случаев КВИ (ежедневный прирост составил – 0,02%), из них - 3 136 с летальным исходом (показатель летальности – 3,8%). Выписано с выздоровлением 59 897 человек (74,1%). Остается в стационарах 17 721 больных.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.