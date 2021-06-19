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    09:15, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: 13 областей Казахстана находятся в «зеленой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: г. Нур-Султан.

    В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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