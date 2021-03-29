Коронавирус: 13 человек в Атырауской области находятся в реанимации
По словам спикера, загруженность инфекционных стационаров в регионе составляет 24%.
«В областной больнице №2 г. Атырау проходят лечение 8 больных, в модульном госпитале – 123 пациента, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 309 человек, в Жылыойской районной больнице – 4, в Индерской районной больнице – 7, в Исатайской районной больнице – 1, в Курмангазинской районной больнице – 3, в Кызылкогинской районной больнице – 4, в Махамбетской – 5 больных», - уточнил Кайсар Абдалиев.
Он также сообщил, что в реанимации с диагнозом COVID-19 находятся 13 больных, из них в тяжёлом состоянии – 10 человек, в крайне тяжёлом состоянии – трое пациентов. Из 13 больных двое подключены к аппарату ИВЛ.
«На случай новой волны пандемии COVID-19 в Атырауской области подготовлен резервный инфекционный стационар на 430 коек», - проинформировал Кайсар Абдалиев.