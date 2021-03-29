Коронавирус: 13 человек в Атырауской области находятся в реанимации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 13 человек с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации. Всего в инфекционных стационарах области получают лечение 464 пациента. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Кайсар Абдалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, загруженность инфекционных стационаров в регионе составляет 24%.

«В областной больнице №2 г. Атырау проходят лечение 8 больных, в модульном госпитале – 123 пациента, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 309 человек, в Жылыойской районной больнице – 4, в Индерской районной больнице – 7, в Исатайской районной больнице – 1, в Курмангазинской районной больнице – 3, в Кызылкогинской районной больнице – 4, в Махамбетской – 5 больных», - уточнил Кайсар Абдалиев.

Он также сообщил, что в реанимации с диагнозом COVID-19 находятся 13 больных, из них в тяжёлом состоянии – 10 человек, в крайне тяжёлом состоянии – трое пациентов. Из 13 больных двое подключены к аппарату ИВЛ.

«На случай новой волны пандемии COVID-19 в Атырауской области подготовлен резервный инфекционный стационар на 430 коек», - проинформировал Кайсар Абдалиев.



