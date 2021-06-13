Коронавирус: 12 регионов РК - в «зелёной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июня, в «красной» зоне находится лишь город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ».

В «желтой» зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.