Коронавирус: 12 регионов РК - в «зелёной» зоне

10:11, 13 Июнь 2021 | GMT +6
Коронавирус: 12 регионов РК - в «зелёной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июня, в «красной» зоне находится лишь город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ».
В «желтой» зоне: Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.