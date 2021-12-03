Коронавирус: 11 регионов Казахстана - в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 декабря, в «красной» зоне находится только Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.