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Коронавирус: 11 регионов Казахстана - в «зеленой» зоне

3 Декабря 2021 08:36
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Коронавирус: 11 регионов Казахстана - в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 декабря, в «красной» зоне находится только Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 724 заболевших коронавирусом, 1231 человек выздоровел.
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#Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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