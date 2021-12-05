Новости
Коронавирус: 11 областей Казахстана находятся в «зеленой» зоне
5 Декабря 2021 09:09
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
Новости по темеСколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане 597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки 695 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пневмония с признаками КВИ: 95 заболевших, два летальных исхода за сутки
- Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
- 597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
- 695 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
- Более 300 беременных и кормящих женщин привились Pfizer в Атырауской области
- 230 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн