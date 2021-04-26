Коронавирус: 10 регионов Казахстана - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся 10 регионов, передает МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.