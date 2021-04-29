Коронавирус: 10 регионов Казахстана - в «красной» зоне

10:05, 29 Апрель 2021 | GMT +6
Коронавирус: 10 регионов Казахстана - в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 апреля, в «красной» зоне находятся 10 регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.
В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.