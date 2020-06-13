Коронавируc в мире: часть Пекина закрыта, Бразилия на втором месте по смертям

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Бразилия вышла на второе вместо в мире по смертности от Covid-19, обойдя Британию. От коронавируса в Бразилии умерло более 41 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Всего подтвержденных случаев в Бразилии 828 810, однако это число, как полагают, может быть выше, поскольку массового тестирования не проводится. Предположительно, Бразилия еще не прошла пик заболеваемости.

Более 10 тысяч сотрудников крупнейшего в Пекине оптового рынка проходят анализ на выявление коронавирусной инфекции после того, как следы вируса были обнаружены на разделочной доске, где обрабатывался импортный лосось. У десятков сотрудников рынка диагноз уже подтвержден, 11 близлежащих к рынку районов закрыты на карантин. Этот рынок поставляет 80% мяса и овощей в Пекине. В китайской столице опасаются второй волны эпидемии.

Сотни человек в Гонконге простояли в очереди под дождем, чтобы попасть в парк развлечений Ocean Park. После 4-х месяцев карантина парк открылся, но только на 25% былой пропускной мощности.

В Швеции разрешено беспрепятственно передвигаться внутри страны. Несмотря на то, что в этой стране не вводились жесткие ограничительные меры, власти просили граждан избегать ненужных разъездов.

Индия и Армения сообщили о самом большом приросте новых инфицированных за сутки - 11 458 и 723 соответственно. Индия в настоящий момент вышла на 4-е место в мире по количеству заболевших Covid-19. Согласно официальным прогнозам, в столице Индии Дели к концу июля может насчитываться более 500 тыс. случаев заражения Covid-19.

В настоящий момент число заболевших в Мумбаи превысило общее число инфицированных Covid-19 в китайском городе Ухань, с которого началась пандемия. Индийские больницы не справляются с притоком пациентов; сообщается, что многие больные умирают, не получив необходимого лечения.

С сегодняшнего дня в Англии и Северной Ирландии вступает в силу правило «социального пузыря», когда люди, живущие в одиночестве, смогут проводить время со своими близкими, живущими по другому адресу, и даже ночевать в гостях. В Англии это правило распространяется и на одиноких родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Таким образом, впервые с конца марта бабушки и дедушки смогут навестить своих детей и внуков.

С понедельника, 15 июня, в Англии впервые с введения локдауна откроются магазины, торгующие предметами не первой необходимости, включая магазины одежды, обувные, книжные и т.д. По новым правилам, за редким исключением, в них не будет разрешена примерка одежды и обуви или тестирование косметики или духов.

Также с понедельника в соответствии с планами ЕС Бельгия, Франция и Греция снимают ограничения на передвижение между странами.

Однако Франция просит власти других стран придерживаться зеркальных мер, что, в частности, относится к Британии, где введен 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы.

Внутри самого Евросоюза сроки открытия границ разнятся: Италия, Болгария и Венгрия уже открыли свои границы, но ограничили въезд из тех стран, где уровень заболеваемости еще высок, к примеру, из Британии и Швеции. В Испании внешние границы должны открыться только с 1 июля. Португалия откроет свою совместную с Испанией границу в тот же день.