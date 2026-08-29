Короля Норвегии Харальда V похоронят в секретном саркофаге

Король Норвегии Харальд V скончался на 89-м году жизни. Дата похорон пока не объявлена, однако уже известны некоторые детали церемонии прощания с монархом, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

Король Норвегии Харальд V скончался на 89-м году жизни. Дата похорон монарха пока не объявлена.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемония завершится в крепости Акерсхус в Осло, где гроб с телом короля поместят в новый саркофаг. Его внешний вид пока держится в секрете и будет раскрыт только после того, как саркофаг будет использован.

В похоронных мероприятиях планируется задействовать около 3 тысяч военнослужащих. За организацию церемонии отвечает Министерство иностранных дел Норвегии.

Подготовкой участия военнослужащих руководит комендант крепости Акерсхус, бригадный генерал Гюда Эллефспласс Олссен. Она занимает эту должность с 2024 года и стала первой женщиной на этом посту с момента его учреждения в 1653 году.

В будущем в той же усыпальнице будет покоиться королева Соня.

На изготовление нового саркофага правительство Норвегии два года назад выделило 20 млн крон. Проект поручили норвежскому архитектурному бюро Snøhetta и профессору Кьетилю Тредалю Торсену.

Сам Харальд V при жизни с юмором говорил о будущем месте своего упокоения.

— Надеюсь, он хорошо обит изнутри, чтобы пребывание там было комфортным. Нам ведь предстоит провести там немало времени, — сказал король во время официального ужина в прошлом году, взглянув на королеву.

В день смерти монарха в крепости Акерсхус прозвучал траурный артиллерийский салют — 21 выстрел с интервалом в 30 секунд. В последний раз подобная церемония проводилась в Норвегии в 1991 году.

Для салюта использовали орудия, приобретенные у Швеции накануне расторжения шведско-норвежской унии в 1905 году. Тогда Норвегия закупила у шведского государства 146 современных для своего времени пушек.

Отметим, пост короля после смерти Харальда V занял его сын 53-летний кронпринц Хокон.

Телеграмму соболезнования Королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца Короля Харальда V направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.