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Королевский грант для реабилитации каспийских тюленей выиграли экологи Казахстана

26 Января 2023, 15:57
Королевский грант для реабилитации каспийских тюленей выиграли экологи Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER) получит международные гранты для изучения и реабилитации каспийского тюленя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт организации в Facebook.

Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Caspian seal RRC), созданный CAIER, выиграл гранты научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и благотворительной организации Rufford Foundation.

В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия), будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия, а также продолжит работу по изучению и реабилитации каспийского тюленя.

Образцы воды будут доставлены в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа.

Пробы будут проанализированы на содержание тяжелых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ и др.


Фото:facebook.com/CaspianSealRRC/

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