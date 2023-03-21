Король Таиланда одобрил роспуск парламента

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил указ о роспуске парламента для проведения новых выборов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник «Королевской газетой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Настоящий королевский указ вступает в силу с момента публикации, - отмечается в тексте. - Распустить Палату представителей, чтобы провести новые выборы членов парламента. Выборы членов Палаты представителей проведут в день, который избирательная комиссия должна выбрать не менее чем за 45 дней, но не более чем за 60 дней с даты настоящего указа», - подчеркивается в документе.

Указ опубликован за несколько дней до истечения срока полномочий действующего правительства 23 марта.

Согласно нынешней конституции, в течение 5 дней будет объявлена дата проведения выборов, которые избирательная комиссия предварительно назначила на 7 мая. Регистрация кандидатов начнется в апреле.