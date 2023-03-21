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    20:28, 20 Март 2023 | GMT +6

    Король Таиланда одобрил роспуск парламента

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    Фото: aeronautica.online
    БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил указ о роспуске парламента для проведения новых выборов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник «Королевской газетой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Настоящий королевский указ вступает в силу с момента публикации, - отмечается в тексте. - Распустить Палату представителей, чтобы провести новые выборы членов парламента. Выборы членов Палаты представителей проведут в день, который избирательная комиссия должна выбрать не менее чем за 45 дней, но не более чем за 60 дней с даты настоящего указа», - подчеркивается в документе.

    Указ опубликован за несколько дней до истечения срока полномочий действующего правительства 23 марта.

    Согласно нынешней конституции, в течение 5 дней будет объявлена дата проведения выборов, которые избирательная комиссия предварительно назначила на 7 мая. Регистрация кандидатов начнется в апреле.


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