Король Саудовской Аравии лечится от воспаления легких

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет лечение от воспаления легких, сообщило в воскресенье государственное информагентство спустя несколько часов после того, как он прошел медицинское обследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В воскресенье король Салман прошел медицинское обследование в королевской клинике дворца из-за «высокой температуры и боли в суставах», сообщило государственное информагентство.

Со ссылкой на королевский двор, сообщается, что 88-летний король будет лечиться антибиотиками до тех пор, пока воспаление не пройдет.

В связи с проблемами со здоровьем короля, наследный принц Мохаммед ибн Салман, фактический лидер Саудовской Аравии, отложил визит в Японию, который был запланирован на понедельник. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

Напомним, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд является королем Саудовской Аравии с 2015 года.