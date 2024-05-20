РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:25, 20 Май 2024 | GMT +6

    Король Саудовской Аравии лечится от воспаления легких

    Король Саудовской Аравии Салман
    Фото: The official Saudi Press Agency

    Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет лечение от воспаления легких, сообщило в воскресенье государственное информагентство спустя несколько часов после того, как он прошел медицинское обследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В воскресенье король Салман прошел медицинское обследование в королевской клинике дворца из-за «высокой температуры и боли в суставах», сообщило государственное информагентство.

    Со ссылкой на королевский двор, сообщается, что 88-летний король будет лечиться антибиотиками до тех пор, пока воспаление не пройдет.

    В связи с проблемами со здоровьем короля, наследный принц Мохаммед ибн Салман, фактический лидер Саудовской Аравии, отложил визит в Японию, который был запланирован на понедельник. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

    Напомним, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд является королем Саудовской Аравии с 2015 года.

    Теги:
    Здоровье Общество Саудовская Аравия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!