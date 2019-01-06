Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца, передает ТАСС.

«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», - указывается в сообщении. Он также поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.

Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

Мухаммад V, султан штата Келантан, получил дипломатическое образование в Великобритании. Известно, что среди его хобби - экстремальные виды спорта, а также забеги по пересеченной местности на выносливость и спортивная стрельба.



В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает «по совету парламента и правительства». Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии - «бумипутера» - и «законных интересов» остальных общин.