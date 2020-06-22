Новости
Король Иордании пожелал скорейшего выздоровления Елбасы
22 Июня 2020 14:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Король Иордании Абдалла II направил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Новости по темеЛегких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек
«С большим волнением узнал о Вашем заболевании коронавирусной инфекцией. В это сложное время хочу выразить Вам слова поддержки и пожелать скорейшего выздоровления.
Уверен, что Вы следуете всем предписаниям врачей и в скором времени победите болезнь. Этому будут способствовать и присущие Вам сила духа и жизненная энергия.
Примите мои наилучшие пожелания и заверения в самом высоком уважении к Вам», - говорится в телеграмме.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ
- Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК
- В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек
- Это сделали сами люди - ведущий инфекционист страны о второй волне коронавируса
- Могут ли снова выставить блокпосты в столице – комментарий Сауле Кисиковой
- В СКО еще трое детей оказались в стационаре с коронавирусной инфекцией
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047