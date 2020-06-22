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Король Иордании пожелал скорейшего выздоровления Елбасы

22 Июня 2020 14:52
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Король Иордании пожелал скорейшего выздоровления Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Король Иордании Абдалла II направил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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«С большим волнением узнал о Вашем заболевании коронавирусной инфекцией. В это сложное время хочу выразить Вам слова поддержки и пожелать скорейшего выздоровления.

Уверен, что Вы следуете всем предписаниям врачей и в скором времени победите болезнь. Этому будут способствовать и присущие Вам сила духа и жизненная энергия.

Примите мои наилучшие пожелания и заверения в самом высоком уважении к Вам», - говорится в телеграмме.


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#Коронавирус   #Первый Президент - Елбасы  
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