Король Иордании пожелал скорейшего выздоровления Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Король Иордании Абдалла II направил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«С большим волнением узнал о Вашем заболевании коронавирусной инфекцией. В это сложное время хочу выразить Вам слова поддержки и пожелать скорейшего выздоровления.

Уверен, что Вы следуете всем предписаниям врачей и в скором времени победите болезнь. Этому будут способствовать и присущие Вам сила духа и жизненная энергия.

Примите мои наилучшие пожелания и заверения в самом высоком уважении к Вам», - говорится в телеграмме.