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вчера 20:51
Король и королева Швеции заразились коронавирусом
СТОКГОЛЬМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заболели коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
«У короля и королевы, которые полностью вакцинированы тремя дозами, легкие симптомы, они чувствуют себя хорошо в данных обстоятельствах», - поясняется в сообщении королевского двора.
Королевская чета находится в изоляции дома в соответствии с действующими правилами. В настоящее время эксперты отслеживают цепочку заражения.
Карл XVI Густав и Сильвия - не первые члены шведской королевской семьи, заразившиеся коронавирусом. Осенью 2020 ковидом переболели сын короля принц Карл Филипп и его жена принцесса София. Весной 2021 были инфицированы кронпринцесса Виктория и принц Даниэль. Однако никто из них серьезно не заболел.
Всего с начала пандемии в Швеции ковидом заразились больше 1,3 млн человек. Более 15 тыс. из них скончались.
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