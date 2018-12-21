Король Филипп принял отставку премьер-министра Бельгии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Король принял отставку правительства и поручил ему исполнять обязанности. Он заявил о политической воле гарантировать успешное управление страной до ближайших выборов», - отмечается в распространенном в пятницу заявлении Королевского дворца.
Таким образом, парламентские выборы, намеченные на май 2019 года, пройдут по графику.
Бельгийский король в течение двух дней проводил консультации с основными политическими партиями, после чего принял отставку Ш. Мишеля.
Отметим, глава правительства во вторник вечером подал королю заявление об отставке. Это произошло после того, как несколько политических партий в парламенте внесли предложение о вотуме доверия кабмину.
Ранее союзник либерального «Реформаторского движения» Ш. Мишеля националистический «Новый фламандский альянс» вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.
Фото: www.zimbio.com
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