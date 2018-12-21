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Король Филипп принял отставку премьер-министра Бельгии

21 Декабря 2018 18:59 116
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Король Филипп принял отставку премьер-министра Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Король принял отставку правительства и поручил ему исполнять обязанности. Он заявил о политической воле гарантировать успешное управление страной до ближайших выборов», - отмечается в распространенном в пятницу заявлении Королевского дворца.

Таким образом, парламентские выборы, намеченные на май 2019 года, пройдут по графику.

Бельгийский король в течение двух дней проводил консультации с основными политическими партиями, после чего принял отставку Ш. Мишеля.

Отметим, глава правительства во вторник вечером подал королю заявление об отставке. Это произошло после того, как несколько политических партий в парламенте внесли предложение о вотуме доверия кабмину.

Ранее союзник либерального «Реформаторского движения» Ш. Мишеля националистический «Новый фламандский альянс» вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.

 

Фото: www.zimbio.com

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Ключевые слова: Бельгия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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