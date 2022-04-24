Король Бельгии посетил ифтар семьи мусульман

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Король Бельгии Филипп принял приглашение местной семьи мусульман и посетил ифтар в их доме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Севим Набгали – кулинарный блогер из г. Хам (провинции Лимбург), регулярно делящаяся с подписчиками своими рецептами и советами в Instagram, пригласила через соцсеть в гости Короля Филиппа.

Бельгийский монарх принял приглашение и вечером приехал на ифтар в дом мусульманской семьи Джухадар. Король Филипп прибыл без своей супруги Матильды, у которой в среду был диагностирован COVID-19.

Королевский двор Бельгии сообщил, что Королева Матильда чувствует себя удовлетворительно, но будет находится определенное время на самоизоляции.

С. Набгали рассказала бельгийским СМИ, что готовилась к ужину с Королем Филиппом два дня.

«Дети нашей семьи приятно провели время во время визита Короля. Вначале они немного нервничали, но в конце атмосфера была довольно спокойной, так как Король Филипп задавал много вопросов» - отметила С. Набгали.

Ислам является второй по распространенности религией в Бельгии. Большинство мусульман страны - потомки мигрантов, прибывших в Бельгию в 60-х годах прошлого века.