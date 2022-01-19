Кормят из бутылочки: кадры из ковидного центра с детьми показали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медработники столичных инфекционных центров поделились видео с инфекционных больниц, где находятся на лечении тяжелые пациенты. На кадрах замечены дети, которые находятся под различными аппаратами. Все они на стационарном лечении с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На одном видео видно, как врачи в противочумных костюмах кормят и одевают младенца. Так как малыш находится в реанимации (в «красной зоне»), допуск туда есть только у медперсонала больницы, соответственно, они полностью ухаживают за ним в момент его пребывания в отделении реанимации.

В Нур-Султане за последние месяцы количество больных, получающих лечение в стационаре, увеличилось более чем в 30 раз. При этом, помимо взрослых, вирус быстро распространяется среди детей. Тем самым увеличился показатель поступления на реанимационные койки.

Врачи сделали заявление, обратившись ко всем гражданам с призывом поверить наконец в опасность вируса.

«В нашей больнице сейчас находится более 200 пациентов. От новорождённого до 18 лет. Поэтому обращаюсь к жителям города Нур-Султана, старайтесь не посещать места массового скопления людей, строго соблюдайте личную гигиену. В случае заболевания следует обратиться за помощью к врачу. После получения врачебной помощи, при необходимости лечиться дома. Берегите себя. Хочу сказать взрослым и молодым, что сейчас среди школьников началась вакцинация препаратом Pfizer. Поэтому есть только один способ предотвратить заболевание – это вакцинация. Призываю всех, кто не вакцинирован, получить вакцину. Пройти ревакцинацию», - говорит врач многопрофильной городской детской больницы № 3, заведующая отделением Жанар Самбетовна.

Также на кадрах присутствуют пациенты из категории взрослого населения. Пациенты с тяжелым течением заболевания находятся под вспомогательными аппаратами дыхательной системы. Врачи такой наплыв пациентов связывают с новогодними праздниками и появлением омикрон-штамма.

«После Нового года значительно увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией по всей стране. Ежедневно тысячи человек обращаются в скорую медпомощь, сотни людей госпитализируются в сутки. Спасти нас от пандемии может только вакцинация!», - завершила врач-инфекционист высшей категории Сауле Атыгаева.

В городе из развернутых 2 200 коек свободными остаются 876. На аппарате ИВЛ – 17 пациентов. Также есть жители, которые с КВИ лечатся на амбулаторном уровне, их количество по городу уже более чем 33 тысячи человек.



