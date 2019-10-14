Кормил обедами и водил в баню комиссию по ЕНТ: актюбинскому госслужащему объявили взыскание

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия объявили исполняющему обязанности руководителя Мугалжарского районного отдела образования Ерику Бухарбаеву, который оказывал незаконное содействие комиссии Наццентра тестирования при проведении ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассмотрено сегодня на заседании совета по этике Агентства РК по делам госслужбы.

Госслужащий водил членов комиссии в баню, кормил ужинами и обедами, всего расходы по «гостеприимному приему» комиссии обошлись в 250 тысяч тенге.

«Ерик Бухарбаев встретил членов комиссии ЕНТ 18-22 июня 2019 года, водил их в баню, рестораны, где кормил обедами и ужинами, а счет записывал на свое имя. Вместе с тем члены госкомиссии Национального центра тестирования имели командировочные», - говорит главный специалист департамента по делам госслужбы Кайрат Акиев.

Госслужащий свою вину признал, объяснив поход в баню тем, что в гостинице, где остановились члены комиссии была всего одна душевая на всех.

Рассмотрев дело члены совета приняли решение рекомендовать акиму района применить в отношении Е.Бухарбаева дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.