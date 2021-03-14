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    14:42, 14 Март 2021 | GMT +6

    Көрісу күні: Показ национальных костюмов прошел в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошел показ национальных костюмов - presents show of national costumes «Ұлттық киім-асыл мұра», посвященный Көрісу күні, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне Наурыза в ДК «Кокшетау» областного центра прошло празднование Көрісу күні.

    «14 марта в Казахстане отмечается Көрісу күні, который направлен на укрепление ценностей, объединяющих семью и общество. В этот день люди встречаются, желают друг другу добра, старшие дают благословение младшим на благие дела. К этому дню люди заранее готовят яркие наряды, одеваются в праздничные одежды, ходят в гости к родным и близким, обмениваются пожеланиями благополучия в наступающем году», - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.


    Пришедших на празднование уже в фойе встречала радиогазета, установленный Алтыбакан и домбровый ансамбль «Көркемтау», исполняющий күй Ш. Корганбековой «Дала тынысы», а также казахская женская вокальная группа народного хора ветеранов с песней «Наурыз».

    После праздничного шашу гости в сопровождении девушек в казахских национальных костюмах проследовали на второй этаж, где и был установлен подиум для дефиле. Народный фольклорный ансамбль «Кербез сұлу» встречал гостей күйем Құрманғазы «Балбырауын».


    И вот главное действо - парад национальных костюмов. На подиум одна за другой поднимались красавицы, затем их сменили джигиты и малыши в казахских национальных костюмах. Каждый наряд был презентован отдельно. Так, пришедшие узнали историю детских костюмов, нарядов для девушек и юношей, а также о национальных украшениях.

    Все наряды демонстрировали участники творческих коллективов - народных ансамблей танца «Кокшетау», «Он алты кыз» и «Шалкыма», а также образцовой вокальной студии «Жулдыз».


    Фото управления культуры, архивов и документации Акмолинской области.


    Теги:
    Культура Общество Акмолинская область
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