Көрісу күні отметили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Көрісу күні - День приветствия отмечают жамбылцы. По традиции в этот день накануне Наурыза люди поздравляют друг друга с наступлением весны, желают добра, оказывают почтение старшему поколению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в честь Көрісу күні для жителей областного центра организовали выставку ремесленников и сельскохозяйственную ярмарку.

В праздничном мероприятии принял участие аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.

«В Казахстане сегодня отмечают Көрісу күні, что в переводе с казахского означает «свидеться». В древности Көрісу күні считался началом нового года. Казахи радовались тому, что зима закончилась благополучно. В этот день принято прощать друг друга, отпускать старые обиды», - отметил Бакытжан Орынбеков.

Самым важным в этот праздник является традиция көрісу — рукопожатие, символизирующее почтение и уважение. Таразцы здоровались и поздравляли друг друга с наступлением весны, обновлением природы, новыми надеждами.

Для гостей праздника было показано театрализованное представление студенческого молодежного театра «Дулати», подготовлен праздничный концерт.

Горожане приняли активное участие в соревнованиях по национальным видам спорта.

«Көрісу күні является прелюдией к празднованию Наурыз мейрамы, самого любимого нашим народом с древних времен праздника, радостного и светлого, - рассказал старожил Тараза, ветеран журналистики Елен Алимжан. - После долгой и тяжелой зимы, после трудностей кочевок и зимовок, наступает пробуждение природы. Народ менял зимние стоянки на весенние откочевки. Если зимой все находились как бы в изоляции, приходилось длительное время оставаться на зимних стоянках, ощущать дефицит общения, недостаток продовольствия, то с наступлением теплых дней люди начинают передвигаться и встречать друг друга распахнутыми объятиями, щедро накрытым дастарханом. Искренне радуясь встрече, прощая прежние обиды, желая друг другу добра и процветания. Вот в чем смысл этого праздника».