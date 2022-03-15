Көрісу - это древний праздник тюркской культуры - Амангельды Айталы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Көрісу, по данным ученых, это древний праздник тюркской культуры, возникший до принятия мусульманства, считает ученый-историк Амангельды Айталы. Об этом он рассказал в ходе праздничных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению главы региона секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов, заместитель акима области Булбул Елеусинова, аким города Асхат Шахаров посетили и поздравили на дому представителей интеллигенции. Среди них государственный и общественный деятель, ученый-педагог Амангельды Айталы, ученый-историк, профессор Закратдин Байдосов, отличник просвещения Каракоз Косаева, ветеран труда Бериков Ниетжан.

«Көрісу, по данным ученых, - это древний праздник тюркской культуры, возникший до принятия мусульманства. Это особый праздник, который повышает сплоченность народа. Люди в этот день прощают прошлые обиды, забывают о вражде и желают друг другу благополучия. Радуются наступлению весны, накрывают стол, приветствуют и поздравляют старших. Глава государства в своей статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» отметил необходимость дальнейшего обогащения содержания праздника Наурыз мейрамы. В этой связи очень важно модернизировать наши национальные ценности и традиции. От всей души поздравляю всех казахстанцев с Көрісу күні» - сказал ученый Амангельды Айталы.