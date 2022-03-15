РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:27, 15 Март 2022 | GMT +6

    Көрісу - это древний праздник тюркской культуры - Амангельды Айталы

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Көрісу, по данным ученых, это древний праздник тюркской культуры, возникший до принятия мусульманства, считает ученый-историк Амангельды Айталы. Об этом он рассказал в ходе праздничных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По поручению главы региона секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов, заместитель акима области Булбул Елеусинова, аким города Асхат Шахаров посетили и поздравили на дому представителей интеллигенции. Среди них государственный и общественный деятель, ученый-педагог Амангельды Айталы, ученый-историк, профессор Закратдин Байдосов, отличник просвещения Каракоз Косаева, ветеран труда Бериков Ниетжан.

    «Көрісу, по данным ученых, - это древний праздник тюркской культуры, возникший до принятия мусульманства. Это особый праздник, который повышает сплоченность народа. Люди в этот день прощают прошлые обиды, забывают о вражде и желают друг другу благополучия. Радуются наступлению весны, накрывают стол, приветствуют и поздравляют старших. Глава государства в своей статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» отметил необходимость дальнейшего обогащения содержания праздника Наурыз мейрамы. В этой связи очень важно модернизировать наши национальные ценности и традиции. От всей души поздравляю всех казахстанцев с Көрісу күні» - сказал ученый Амангельды Айталы.


    Теги:
    Наурыз Общество История Казахстана Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!