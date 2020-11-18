Корейские компании заинтересованы в строительстве КриоАЗС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференции прошло 9-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Казахстаном и Кореей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Сопредседателем комиссии с казахстанской стороны является Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, с корейской стороны - министр торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Сон Юн Мо.

Повестка МПК охватила все основные сферы казахстанско-корейского партнерства: торговлю и экономику, инвестиционное сотрудничество, промышленность и энергетику, транспорт и логистику, сельское хозяйство, вопросы культуры и туризма.

Открывая работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству министр индустрии РК Б.Атамкулов отметил, что, наша страна является крупнейшим торговым партнером Республики Корея в Центральной Азии. В Казахстане действуют свыше 400 совместных предприятий с участием корейского капитала. За последние 15 лет приток прямых инвестиций из Кореи в Казахстан составил около 12 млрд долларов.

Министр Сон Юн Мо выразил удовлетворенность проделанной работой, отметив, что в рамках совместной экономической программы «Свежий ветер» сотрудничество между нашими странами ведется по 58 различным направлениям.

Участники МПК рассмотрели текущее состояние и объемы взаимной торговли, обсудили возможности дальнейшего роста товарооборота между двумя странами, а также подчеркнули, что государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Инн в Казахстан в апреле прошлого года внес значительный вклад в углубление двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Также стороны отметили успешный запуск автосборочного завода Hyundai Motor Company и Astana Motors в Алматы и выразили взаимную заинтересованность в увеличении производства комплектующих частей для авто в нашей стране.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в области логистики, транзита и контейнерных грузоперевозок, недропользования, цифровых технологий и развития инфраструктурных проектов на базе государственно-частного партнерства. В частности, проявили обоюдный интерес к продолжению строительства КриоАЗС в городах и на основных автомагистралях Казахстана, производству в РК энергоэффективных ламп и дверей по южнокорейской технологии.

Наша делегация предложила ознакомить корейские компании-импортеры с перечнем казахстанских товаров, обладающих экспортным потенциалом, а также проявила интерес к внедрению технологий «точного земледелия» и «умного фермерства» - в сельское хозяйство, и ВІМ-технологии - в строительную отрасль страны.

Корейские участники МПК выразили заинтересованность участвовать в спутниковой программе Казахстана.

В завершение министры двух стран отметили, что за время работы Комиссия зарекомендовала себя как действенный механизм и площадка для обсуждения и решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам 9-го заседания комиссии подписан протокол.