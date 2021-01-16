Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Кореянка просит помочь в создании казахско-корейского словаря

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Января 2021, 22:39
Кореянка просит помочь в создании казахско-корейского словаря

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Гражданка Южной Кореи ищет единомышленников для издания казахско-корейского словаря. Об этом сама Чой Ён Сон рассказала на онлайн-встрече со студентами Казахского университета международных отношений и мировых языков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

У Ён Сон есть второе имя – Нурай. Два года назад девушка окончила единственное в Корее казахское отделение в Университете иностранных языков Хангук. С тех пор работает в родном вузе. Во время учебы она столкнулась с нехваткой книг на казахском. Поэтому решила помочь всем, кто изучает язык Абая.
«Если будет книга, где будет перевод основных фраз с казахского на корейский, то казахский язык будет легче выучить. Нужен и специализированный словарь. Нужна поддержка казахстанских студентов и профессоров, знающих корейский язык. Также нужны люди, которые смогут редактировать этот словарь», - отметила Чой Ён Сон,
Образование   Корея  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области