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Корея предложила Казахстану осуществлять трудовую миграцию через EPS

Автор:  
Анеля Касымова
19 Апреля 2023, 18:18
Корея предложила Казахстану осуществлять трудовую миграцию через EPS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, Министерство труда и социальной защиты населения предлагает принять пакет межгосударственных соглашений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ будет гарантировать права казахстанских трудовых мигрантов в тех странах, где работает наибольшее число граждан РК.

«Это глобальный тренд. Следовательно, мы не можем установить для него ограничения, и нет необходимости ограничивать. Наша задача – защищать права наших граждан. В связи с этим разработаны и направлены по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел проекты двусторонних соглашений о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов для согласования с Турцией, ОАЭ, США, Великобританией, Республикой Корея, Израилем, Катаром и Германией. В соответствии с этими соглашениями зарубежные структуры Министерства иностранных дел будут защищать права граждан Казахстана», – сообщил и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он подчеркнул, что нелегальная трудовая миграция граждан Казахстана в Южную Корею стала одним из самых актуальных вопросов повестки дня между двумя странами. В Республике Корея проблема нелегальных иностранных мигрантов очень серьезная. В связи с этим правительство Кореи предложило Казахстану осуществлять трудовую миграцию в соответствии с «Системой разрешений на труд» (Employment Permit System – EPS).

Напомним, в начале марта в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана был задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта. По состоянию на 10 апреля они находились в миграционном центре Инчхона в следственном изоляторе.


МИД РК   Права человека   Минтруда РК   Корея  
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