Астана — Сеул: от совместных проектов к технологическому альянсу

Сегодня начался государственный визит Президента Республики Казахстан Касым‑Жомарта Токаева в Сеул по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. Новое качество двусторонним связям обеспечивает повестка, которая уже выходит за рамки традиционной торговли сырьем и импорта техники. В ее центре — локализация производств, критических материалов, транспортная связанность. Подробности — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Как развивается сотрудничество между Казахстаном и Южной Кореей

Президент Касым‑Жомарт Токаев уже посещал Сеул с государственным визитом в августе 2021 года. За эти пять лет многое изменилось — и в мировой политике, и в региональной экономике, и в динамике двусторонних отношений. Именно поэтому нынешняя поездка приобретает особое значение: она призвана не просто продолжить традицию контактов на высшем уровне, но и придать казахстанско‑корейскому партнерству новый импульс, учитывая возросшую роль технологий, энергетики и логистики в глобальной повестке.

Сегодня история двусторонних отношений имеет весомое экономическое измерение. По данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), в 2025 году объем товарооборота между странами достиг 4,4 млрд долларов США. За последние два десятилетия валовой объем инвестиций Южной Кореи в Казахстан превысил 10 млрд долларов, что подтверждает устойчивый интерес бизнеса к нашей стране.

Тенденция сохраняется и в текущем году: в первом полугодии 2026‑го казахстанский экспорт в Корею вырос на 17,2%. В стране работают более 700 компаний с корейским капиталом — от крупных промышленных предприятий до инновационных проектов. Корея входит в десятку самых крупных инвесторов в Казахстане. Все это свидетельствует о том, что партнерство с Сеулом стало одним из ключевых направлений внешнеэкономической стратегии Казахстана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Чжон Кихон называет нашу страну крупнейшим торговым партнером и очень важным направлением для инвестиций Южной Кореи в Центральной Азии.

Посольство Республики Корея в Казахстане

— Казахстан располагает значительными запасами и ресурсной базой, включая месторождения, концентраты и отходы горнодобывающей промышленности. В свою очередь, Республика Корея обладает передовыми технологиями переработки, промышленными мощностями и большим внутренним спросом. Именно эта взаимодополняемость создает большие возможности для наших двух стран. Мы хотим перейти от научно-исследовательского сотрудничества к созданию конкретных бизнес-партнерств и коммерчески жизнеспособных проектов, — говорит посол.

Перспективная формула сотрудничества

Главным преимуществом корейского направления для Казахстана остается именно промышленно-технологическая составляющая. По мнению PhD, ассоциированного профессора Гуманитарной школы Университета Narxoz Ермека Токтарова, для Казахстана особенно важно то, что Корея несколько отличается от других крупных внешних партнеров региона. Ведь ее, основное конкурентное преимущество заключается не в масштабе инфраструктурного финансирования или военно-политическом влиянии, а в технологиях, промышленной компетенции, высокотехнологичном производстве и способности встраивать партнеров в глобальные производственные цепочки.

— Поэтому наиболее перспективная формула сотрудничества выглядит как сочетание казахстанской ресурсной и транзитной базы с корейскими технологиями, капиталом и промышленными компетенциями, — считает Ермек Токтаров.

В свою очередь, руководитель отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев, считает, что размещение корейских производств в Казахстане потенциально позволит компаниям работать сразу на более широком центральноазиатском рынке.

Фото: КИСИ

— Казахстан может предложить Корее сырьевую базу, энергетические ресурсы, транзитную инфраструктуру и доступ к рынкам Центральной Азии. Корея, в свою очередь, способна предоставить технологии, промышленную компетенцию, оборудование и доступ к глобальным производственным цепочкам. Наиболее перспективна модель, при которой корейские компании размещают в Казахстане производство и переработку, а затем работают со всем центральноазиатским рынком, — подчеркнул он.

Корейская сторона рассматривает сотрудничество с Казахстаном достаточно широко — от сырьевых ресурсов и энергетической инфраструктуры до цифровой трансформации, образования и крупных городских проектов.

Одним из таких проектов, как отметил глава дипломатической миссии Чжон Кихон, является Alatau Smart City. В настоящее время корейская сторона проводит предварительное технико-экономическое исследование проекта, оценивая его перспективы и потенциальные инвестиционные риски. Ожидается, что тема Алатау станет одной из точек обсуждения на встрече Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и в Сеуле.

Проект предполагает инфраструктуру для воздушной мобильности, а также создание научной базы по модели Корейского передового института науки и технологий (KAIST).

В июле в Астане было представлено технико-экономическое обоснование создания филиала KAIST в Алатау. Проект Qazaqstan Advanced Institute of Science and Technology (QAIST) предполагает развитие университета по модели одного из ведущих исследовательских вузов Южной Кореи.

Вместе с инвестиционным и технологическим сотрудничеством корейская сторона делает акцент на развитии человеческих связей. Казахстанская молодежь проявляет высокий интерес к корейскому образованию и культуре, а языковые и культурные программы уже реализуются в обеих странах. Дополнительные возможности для профессионального взаимодействия открывает и участие Казахстана в южнокорейской Системе разрешений на трудоустройство (EPS), которая позволит гражданам страны легально работать в востребованных отраслях экономики Кореи.

Новый уровень партнерства

Отношения Казахстана и Кореи сегодня выходят за рамки двустороннего формата, превращаясь в видение будущего для всего региона. Знаковым элементом программы визита Касым‑Жомарта Токаева в Сеул становится его участие в первом саммите «Республика Корея — Центральная Азия», что придает дополнительный вес региональной повестке, где Казахстан выступает проводником инноваций и технологий, задающим тон развитию стратегических направлений.

— Считаю, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Сеул и его участие в первом саммите «Республика Корея — Центральная Азия» будут иметь большое значение для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами и всем регионом Центральной Азии. Мы уверены, этот саммит не разовое мероприятие, а долгосрочная платформа для сотрудничества, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Корея в Казахстане Чжон Кихон.

Чжона Кихона рассматривает Казахстан как одного из ключевых партнеров Республики Корея в Центральной Азии.

— Уверен, что визит Президента Токаева создаст дополнительные возможности для продвижения конкретных инициатив в таких сферах, как критически важные минералы, энергетика, искусственный интеллект, цифровая трансформация, образование и инфраструктура, — отметил посол Южной Кореи.

Таким образом, в Сеуле рассматривают предстоящую встречу как возможность одновременно закрепить новый политический уровень взаимодействия и определить его практическое содержание. В корейском видении Центральная Азия приобретает все большее стратегическое значение, прежде всего с точки зрения устойчивости цепочек поставок, энергетики и развития новых технологий.

Фото: Kazinform

При этом саммит для Сеула важен не столько отдельными соглашениями, сколько созданием постоянного механизма взаимодействия на уровне глав государств.

— Для нас это гораздо важнее любого отдельного соглашения, которое может быть подписано по его итогам. Мы хотим вывести наше взаимодействие с Центральной Азией на новый уровень и создать устойчивый механизм сотрудничества, — подчеркнул Чжон Кихон.

Предстоящий саммит в Сеуле пройдет на фоне заметной перестройки внешнеполитических связей Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан последовательно расширяют круг международных партнеров. С 2018 года развивается практика регулярных встреч на высшем уровне в формате «Центральная Азия +», активизировался диалог с крупнейшими мировыми игроками — США, Китаем, Японией, Россией и Европейским союзом.

Ожидается, что в центре внимания корейского саммита окажется широкий круг вопросов, объединяющих интересы шести стран. Стороны намерены обсудить дальнейшее институциональное развитие сотрудничества, расширение торговли и инвестиций, укрепление цепочек поставок, а также взаимодействие в сфере таможенного регулирования, энергетики, критически важных минералов и инфраструктуры.

Отдельное место в повестке займут перспективные направления — искусственный интеллект, цифровые технологии, защита интеллектуальной собственности и совместные меры по реагированию на изменение климата.

Саммит стал частью инициативы K-Silk Road, представленной Кореей в 2024 году как комплексной стратегии взаимодействия с Центральной Азией. Сейчас страны также работают над совместным итоговым документом, который предварительно, по данным СМИ, получит название Сеульской декларации.

Что Казахстан может получить от нового формата

Если для Сеула первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» прежде всего означает создание устойчивого механизма взаимодействия на уровне глав государств, то для Казахстана ключевым становится вопрос практического наполнения этого партнерства. Речь идет о том, сможет ли новый формат вывести уже существующие контакты на уровень совместных производств, технологического сотрудничества и более глубокого включения Казахстана в международные цепочки поставок.

Как отметил Айдар Курмашев, саммит следует рассматривать как площадку специализации, а не как еще один конкурирующий геополитический формат. Его практическая ниша — формирование региональных производственных, технологических и логистических цепочек.

Для Казахстана главным критерием успешности саммита должны стать не количество подписанных документов и не объем заявленных инвестиций, а переход к конкретным проектам. Эксперты считают, что новый формат сотрудничества должен прежде всего способствовать созданию совместных производств, локализации корейских технологий и включению казахстанских компаний в международные производственные цепочки.

Коллаж: freepik

— Если выделять один главный результат, им должен стать запуск совместных производств в Казахстане, связанных с корейскими технологиями и гарантированным рынком сбыта, — считает Айдар Курмашев.

Также эксперт отмечает, что политическое партнерство должно обеспечить устойчивость решений. Инвестиции дают капитал, технологии повышают производительность, логистика открывает рынки. Но конечным результатом являются работающие предприятия, новые компетенции, экспорт готовой продукции и включение казахстанских компаний в производственные цепочки Республики Корея.

— Минимальный пакет практических итогов мог бы включать один крупный проект по переработке критических минералов, одно локализованное промышленное производство, соглашение с корейским оператором по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и постоянный механизм сопровождения проектов с ответственными организациями, сроками и источниками финансирования, — сказал эксперт.

Особенно важно закрепить переход от меморандумов к инвестиционным решениям: определить площадку, структуру совместного предприятия, объем капитальных вложений, график заказа оборудования, условия передачи технологий, подготовку специалистов и будущие экспортные контракты.

— Поэтому оценивать саммит следует через год или два. Если к этому времени появятся профинансированные проекты, начнется монтаж оборудования, будут заключены долгосрочные контракты и созданы квалифицированные рабочие места, саммит можно будет считать успешным, — считает руководитель отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев.

Между тем, по мнению Ермека Токтарова, переход от договоренностей к реальному промышленному сотрудничеству позволит отличить новый формат от очередной многосторонней площадки.

из личного архива Ермека Токтарова

— Для Казахстана ценность нового формата будет заключаться не столько в появлении еще одной площадки «С5+1», сколько в возможности сделать Корею одним из ключевых партнеров по индустриальной модернизации. Если саммит позволит перейти от торговли сырьем и готовой корейской продукцией к совместному производству, переработке, логистике и технологическому трансферу, тогда он действительно будет отличаться практической направленностью, — выразил мнение Ермек Токтаров.

Таким образом, первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» открывает для Казахстана возможность вывести уже сложившееся сотрудничество с Сеулом на новый уровень — от отдельных двусторонних проектов к более системному технологическому и промышленному партнёрству.

Казахстан видит свою роль в том, чтобы стать региональным центром инноваций и цифровых решений, предлагая партнёрам практические модели модернизации экономики. Республика Корея, в свою очередь, стремится укрепить позиции стратегического инвестора и технологического партнёра, способного поддержать устойчивое развитие Центральной Азии. Взаимное стремление двух стран к расширению горизонтов сотрудничества формирует основу для коллективных инициатив, которые выходят за рамки национальных интересов и задают общий региональный вектор развития.

По итогам государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею ожидается продвижение конкретных инициатив в сферах критически важных минералов, энергетики, цифровой трансформации и образования.

Именно взаимодополняемость — ресурсы, география и рынок Казахстана плюс технологии, капитал, управленческий опыт Кореи — способна стать основой нового этапа расширенного стратегического сотрудничества.