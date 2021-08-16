+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран

16 Августа 2021 12:50
Поделиться:
Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ракетно-артиллерийские корабли «Сарыарка» и «Мангистау» Военно-морских сил Казахстана совершают поход в иранский порт Бендер-Энзели для участия в конкурсе Армейских международных игр «Кубок моря – 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Новости по теме
47-ю годовщину со дня образования отмечает Военный институт Сил воздушной обороны РК
Казахстанцы могут сообщать о происшествиях в армии через мобильное приложение Беспилотную авиацию развивают в Вооруженных Силах Казахстана Армейские спортсмены стали победителями на Кубке Казахстана по самбо

Основным на соревнованиях выступит корабль «Сарыарка», «Мангистау» направлен в качестве резервного.

В международном конкурсе примут участие военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

Участникам предстоит состязаться в стрельбе по морским и воздушным целям, бороться за живучесть корабля, продемонстрировать умения в спасательной подготовке, постановке корабля на якорь и бочку заданным курсом.

Экипажи казахстанских военных кораблей в течение года проходили подготовку, поэтапно отрабатывая конкурсные упражнения. В этом году наши военные моряки намерены показать свои лучшие результаты.

«Настрой и подготовка экипажа корабля – на высоком уровне. В течение года мы усиленно готовились к армейским играм, проводя различные корабельно-боевые учения, практические стрельбы. Уверен, наш экипаж выступит достойно», – поделился командир ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» капитан третьего ранга Рауан Ергебеков.

«Кубок моря» был одним из первых конкурсов, включенных в программу Армейских международных игр. Соревнования проводятся с 2015 года и определяют экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой. Казахстанские военные моряки трижды, в 2015, 2016 и 2018 годах, становились серебряными призерами конкурса, в 2017 и 2019 годах занимали третье место.



Подписывайтесь на наш канал:

#Иран   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
Поделиться:
Новости по теме
47-ю годовщину со дня образования отмечает Военный институт Сил воздушной обороны РК
Казахстанцы могут сообщать о происшествиях в армии через мобильное приложение
Беспилотную авиацию развивают в Вооруженных Силах Казахстана
Армейские спортсмены стали победителями на Кубке Казахстана по самбо
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
4 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Читайте также
Беспилотную авиацию развивают в Вооруженных Силах Казахстана
Армейские спортсмены стали победителями на Кубке Казахстана по самбо
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив