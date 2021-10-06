Корабль «Союз МС-19» в ручном режиме пристыковался к МКС, экипаж перешел на борт станции

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Стартовавший сегодня с космодрома Байконур транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» с экипажем 66-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-66) спустя 3,5 часа в штатном режиме причалил к российскому сегменту МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Корабль «Союз МС-19» не смог в автоматическом режиме пристыковаться к МКС, поэтому космонавт Шкаплеров перешел в режим ручной стыковки. Этот волнительный момент, когда корабль дважды подходил и отходил от станции, а также команды генерального конструктора РКК «Энергия», руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева о переходе на ручное управление стыковкой, транслировался в прямом эфире телестудии Роскосмоса.

Далее прибывший экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета - кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд провел операции по открытию переходных люков между кораблем и станцией, и в 21 час 05 минут по времени Нур-Султана перешел на борт МКС.

Новую космическую экспедицию на МКС радушно встретили члены российской экспедиции МКС-65, американские, европейские и японские астронавты. Сейчас в «космическом доме» находится 10 человек.

Во время традиционного сеанса связи с Центром управления полетами, который состоялся сразу же после прибытия экспедиции МКС-66, руководители полета поздравили новый экипаж с прибытием на МКС, выразив благодарность космонавту Антону Шкаплерову. Юлия Перисильд и другие члены команды ответили на добрые пожелания и рассказали о своем хорошем самочувствии.

Как сообщалось ранее, режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко и актриса Юлия Перисильд будут работать в космосе 12 суток и возвратятся на Землю 17 октября 2021 года с российским космонавтом Олегом Новицким. А Антон Шкаплеров останется на МКС еще на полгода.