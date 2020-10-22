Корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа МК совершил посадку в Казахстане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-16» с космонавтами Роскосмоса Иваном Вагнером, Анатолием Иванишиным и астронавтом NASA Крисом Кэссиди совершил посадку в казахстанской степи. Длительность их полёта составила почти 196 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.)», - сообщила пресс-служба Роскосмоса в Facebook.

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16», отстыковавшегося 22 октября 2020 года в 0 5 :32 по времени Нур-Султана от Международной космической станции, в 0 8 :54:12 благополучно вернулись на Землю. Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее, сообщили в Роскосмосе.

Сегодня же Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке. За состоянием здоровья российских членов экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» будут наблюдать врачи.

Напомним, старт 63-й длительной экспедиции состоялся 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с экипажем на борту. Длительность полёта Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).