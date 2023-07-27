Корью заболели 202 человека в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где в этом году наблюдается увеличение заболеваемости корью, эта болезнь уже подтверждена лабораторными анализами у 202 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Гульдана Бейсенбайкызы, в этом году наблюдается рост заболеваемости корью.

В настоящее время это заболевание подтверждено у 202 человек, еще у 19 идет лабораторная проверка анализов. После чего можно официально включать их в общее число заболевших. Можно сказать, что практически все заболевшие - это дети в возрасте до 14 лет. Из общего числа инфицированных корью прививки от этой болезни имеют менее 10 %.

Вспышка кори в регионе в последний раз наблюдалась в 2019 году. Тогда число заболевших превысило 700 человек.