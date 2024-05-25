Копию старейшего Корана на тюркском языке привезли в Казахстан

В ходе научно-исследовательской экспедиции Национального центра рукописей и редких книг в Казахстан привезли копии старейших книг об истории Казахстана, а также собрали в регионах страны экземпляры поздних издательств книг, написанных в средние века, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Сегодня в Национальном центра рукописей и редких книг в Астане представили результаты работы экспедиции. За время исследования представители центра съездили в Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую и область Абай. Также в рамках исследования были организованы поездки в английскую библиотеку Джона Райландса в Манчестере, Бодлианскую библиотеку в Оксфордском университете и в Британскую библиотеку в Лондоне. Только за рубежом удалось собрать копии более 15 рукописей и около 500 архивных документов.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

– Из-за рубежа мы привезли ценные рукописи, посвященные истории культуры казахского народа, тексты которых относятся к XXII веку, а сами издания XIX-XX векам, в частности, одну из редких книг Абу Насыр аль-Фараби по философии, книги Ахмеда Йасауи «Дивани хикмат» и его ученика Сулеймана Бакыргани, работы Суфи Алаяра и многое другое, – уточнил главный эксперт Центра рукописей и редких книг научно-исследовательского отдела Алмат Абсаликов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Он добавил, что достоверным фактом является то, что некоторые экспонаты сегодняшней выставки – первоисточники, в которых описана история казахов.

– Например, в одной из всего двух в мире, книге Гардизи, написанной в XI веке приводятся очень ценные сведения о жизни тюркских племен на территории Центральной Азии в X-XI веках. До сих пор нет полного перевода этого текста, поэтому многое еще нужно переводить, детально изучать, добавлять в научный мир и оцифровывать. Книги в основном представлены на тюркском, персидском и арабском языках, – сказал главный эксперт.

Ранее мы сообщали, что одной из ценных рукописей, найденных в Манчестере, является священная книга Коран, впервые переведенная на тюркский язык около X-XII вв.

В эпоху Караханидского государства. Тюркский перевод очень близок к языку перевода «Кутты Билик» («Құтадғу білік») Юсуфа Баласагуни. Книга имеет огромную ценность для тюрко-исламской культуры.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform