Копию памятника Нуркену Абдирову изготовили осужденные в карагандинской колонии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские осужденные помогут незрячим и слабовидящим жителям города ознакомиться ближе с достопримечательностями шахтерской столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках заключенного меморандума о сотрудничестве с КГУ «Карагандинская областная спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан» в целях обеспечения доступа незрячих и слабовидящих к информации, осужденные исправительных учреждений изготовили точную копию памятника Нуркену Абдирову. Эта акция была направлена на то, чтобы каждый незрячий смог тактильно познакомиться со скульптурой. С этой целью ДУИС по Карагандинской области выступил с инициативой проведения конкурса индивидуального творчества. По словам представителей ведомства, это положительно повлияет на воспитание патриотических чувств и повышение уровня моральных качеств спецконтингента. Возможность поучаствовать в этом начинании нашла отклик у осужденных учреждения АК-159/7.

«Создание скульптуры начали с набросков и эскизов, художники видели по-своему, плотники по-своему. Потом подключились осужденные, которые когда-то давно имели дело со скульптурами. В общем на протяжении месяца общими усилиями, имея гипс и краски изготавливали скульптуру. Ставили цель все сделать максимально приближенно к оригинальному памятнику, чтобы незрячие люди могли тактильно увидеть памятник Нуркену Абдирову, вес которой составляет порядка 20 кг», - сообщил осужденный учреждения АК-159/7 ДУИС по Карагандинской области Юрий Минкин.