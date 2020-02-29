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Копия боевого знамени Панфиловской дивизии прибыла в Атырау

29 Февраля 2020 04:30
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Копия боевого знамени Панфиловской дивизии прибыла в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Копия боевого знамени восьмой Гвардейской мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова прибыла в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Республиканская военно-патриотическая эстафета «Мы – наследники Победы!» проводится в рамках подписанного президентами стран СНГ плана по празднованию 75-летия Победы в ВОВ.

Цель эстафеты - сохранение памяти о подвигах воинов-казахстанцев в годы ВОВ.


Эстафета стартовала 5 февраля в Алматы. За это время знамя побывало в различных гарнизонах войск Национальной гвардии – в городах Алматы, Узынагаш, Каракемир, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда. 28 февраля эстафету принял Атырау, а далее марафон продолжится по другим городам страны и завершится на параде Победы 7 мая 2020 года в Нур-Султане», - рассказал заместитель командира воинской части №5546 по воспитательной и социально-правовой работе Тимур Рахимов.


В церемонии передачи копии Боевого знамени приняли участие ветераны ВОВ, внутренних войск, правоохранительных органов, а также учащиеся средних школ, воспитанники военно-патриотических клубов «Жас Бүркіт», «Жас Сарбаз», студенты, представители общественных организаций и военнослужащие Атырауского гарнизона.


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Ключевые слова: Атырауская область, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
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Автор:

А. Соколов

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