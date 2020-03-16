Копия боевого знамени Панфиловской дивизии прибыла в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские приняли участие в торжественной акции передачи Боевого знамени легендарной панфиловской дивизии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«5 февраля 2020 по поручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева в Национальной гвардии началась эстафета памяти «Мы - наследники Победы». Атрибутом эстафеты является копия Боевого знамени легендарной панфиловской дивизии. За время пути эстафеты копия Боевого знамени побывает в трех городах республиканского значения, в 14-ти областных центрах и в семи городах городского и местного значения», - рассказали в ведомстве.

В Кокшетау 14 марта состоялась торжественная передача Боевого знамени из воинской части города Костаная в воинскую часть 5610 РгК «Орталык Национальной гвардии РК» города Кокшетау.

Как отметили полицейские, эстафета памяти «Мы наследники Победы» проводится как дань уважения и сохранения памяти о Великом подвиге воинов-казахстанцев в годы ВОВ. Весь маршрут и даты движения эстафеты утверждены министром внутренних дел.