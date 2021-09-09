ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Копии редких рукописей Машхура Жусупа Копеева появились в павлодарском музее. За эти книги известный казахский поэт, историк, общественный деятель и мыслитель подвергся репрессиям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Музее литературы и искусства Бухар жырау состоялся круглый стол «Наследие поэта», посвященный творчеству Машхура Жусупа Копеева и его книгам «Сарыарқаның кімдікі екендігі», «Тірлікте көп жасағандықтан, көрген бір тамашамыз» и «Хал-ахуал».

Как рассказал руководитель музея Ербол Каиров, в рамках программы «Рухани жаңғыру» и к 30-летию Независимости Республики Казахстан состоялась презентация книг просветителя, изданных в 1907 году, из библиотеки редких рукописей «Ғылым ордасы» в Алматы.

«В фонде редких рукописей хранятся благородные шедевры поэта: рукописи, книги. Мы принесли копии этих трех книг. В них Машхур Жусуп Копеев критикует несправедливость и неравенство, охватившие казахскую степь. Позже эти книги были изъяты из печати, а сам поэт был подвергнут гонению царским правительством», – отметил Ербол Каиров.

По его словам, за публикацию книг Машхура Жусупа Копеева владельцы типографии в Казани потребовали от братьев Хусаиновых 12 тысяч рублей, и еще14 человек отправили под суд.

После этого в 1907 году Машхур Жусуп был вынужден бежать на юг казахских степей, потому что после издания этих книг власти распорядились арестовать его.

Как известно, все три эти книги подвергались жесткой критике и преследовались властями.

Теперь же любой желающий может прийти в музей и познакомится с ними поближе.





Фото: Онгар Бауыржанулы





