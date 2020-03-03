Копии боевых знамён времён ВОВ побывают во всех регионах Казахстана
НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская патриотическая акция «Памяти предков – будем достойны!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Акция началась в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК с торжественной церемонии вручения копии Знамени Победы, водружённого над рейхстагом Рахымжаном Кошкарбаевым, руководству Военно-исторического музея ВС РК. Кроме того, дубликаты 23-х боевых знамён дивизий и бригад, сформированных на территории Казахстана в годы Великой Отечественной войны, были вручены представителям Вооруженных Сил.
В течение двух месяцев боевые знамёна побывают в регионах Казахстана, где пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов, военнослужащих, воспитанников движения «Жас сарбаз», представителей молодёжных и общественных объединений, студентов и школьников.
Как известно, боевое знамя является официальным символом воинской части. Оно олицетворяет ее честь, доблесть и славу, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Родины.
«В годы войны боевые знамёна, несмотря на тяжелые испытания, победоносно дошли до Берлина. И сегодня они будут вручены войсковым частям, преемникам тех самых дивизий, в которых воевали и погибали наши предки, мужчины и женщины. Путь этих боевых знамён во главе со знаменем Победы будет продолжен на военном параде, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице нашей страны 7 мая. Это дань исторической памяти нашим соотечественникам, героям войны», - сказал в своём выступлении министр обороны Нурлан Ермекбаев.
В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководство Министерства обороны, ветераны Великой Отечественной войны Ахат Бекмади и Олег Линник, ветераны ВС, военнослужащие, воспитанники республиканской школы «Жас улан» и движения «Жас сарбаз».
Отдельно глава оборонного ведомства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, выразил слова безмерной благодарности за их подвиг, отметив, что пройдя через тяготы военного времени, они выстояли и победили, в послевоенные годы восстановили разрушенные города и села, а сейчас являются для всех нас примером мужества и стойкости.
Обращаясь к молодому поколению, министр обороны выразил уверенность, что молодежь независимого, стабильного и процветающего Казахстана будет с честью следовать идеалам независимости, продолжит эстафету побед и успехов наших предков.
Акция «Памяти предков – будем достойны!» будет организована по всей стране. Помимо проведения торжественных мероприятий в самых посещаемых местах будут развёрнуты выставочные павильоны Военно-исторического музея с экспонатами времён Великой Отечественной войны, организованы выступления артистов Центрального ансамбля МО РК.
Под девизом «Памяти предков – будем достойны!» в этом году пройдут призывная кампания «Ел тірегі», церемонии вступления школьников в ряды военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и другие военно-патриотические мероприятия.
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