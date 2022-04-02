Координационный совет по вопросам распространения информации о проблеме аутизма создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Если в 2003 году у нас в стране было зарегистрировано 77 детей с РАС, то на сегодня это число достигло 9 тысяч. Важно понимать, что эти цифры свидетельствуют также и о том, что граждане более информированы об аутизме, проводятся диагностика и регистрация, соответственно организовывается помощь, и создается определенная инфраструктура. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Надо отметить, что если по другим видам нарушений у детей (слабослышащие, слабовидящие и др.) были и имеются определённая инфраструктура, методики, стандарты, программы, специалисты и специальные организации, то по аутизму ситуация иная.

Для создания условий нашим особенным детям мы тесно взаимодействуем с неправительственными организациями.

Благодарю наших партнеров «Асыл Мирас», «Дара», «Болашак», Национальную ассоциацию AUTISM KAZAKHSTAN и другие организации, которые проводят большую работу: открывают кабинеты поддержки инклюзии, ресурсные центры для детей и организовывают обучение педагогов, сотрудничают с нашими вузами, инициируют внесение изменений в законодательство.

Вчера мы провели конференцию, в которой участвовали более 400 представителей неправительственных организаций и общественных объединений, родительской общественности, педагогов, ученых и преподавателей, ректоров вузов, а также представители управлений и отделов образования и методических кабинетов.

Резюмируя ее итоги, выделю несколько важных моментов.

Будет создан Республиканский координационный совет именно по вопросам РАС. Как член Правительства я решил сам его возглавить. Также мы включим в совет представителей НПО, вице-министров отраслевых госорганов, заместителей акимов и других коллег. Важным вопросом является координация всей работы в этом направлении.

Будет утверждена отдельная Дорожная карта по РАС, где мы пропишем проблемные зоны и определим задачи в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе.

Важно проводить научные исследования. Поэтому МОН проведет работу по обеспечению финансирования специальной научной программы по исследованиям РАС.

19 вузов сегодня готовят специальных педагогов. Перед всеми этими вузами поставлена задача открыть ресурсные центры в формате кабинетов коррекции, они будут выступать как клинические базы по подготовке специалистов.

Хорошую работу в этом направлении провел КазНацЖенПУ, в котором при поддержке Фонда «Дара» открыт ресурсный центр.

В этом году мы выделили вузам финансирование для привлечения зарубежных профессоров, специализирующихся именно на работе с детьми с аутизмом, для подготовки программ, методик и обучения студентов.

В этом году КазНПУ им. Абая, КазНацЖенПУ, КарГУ разработают специальные магистерские программы в смешанном онлайн/офлайн-формате для тех, кто уже работает с детьми с данным заболеванием.

Мы уже выделяем целевые гранты для работников КППК, ПМПК, ресурсных центров, специальных кабинетов инклюзии. Также мы готовы создать условия для их поступления в профильную магистратуру.

Мы включили в Типовые штаты педагогов-ассистентов. И уже в школах работают более 1000 таких специалистов. Именно они помогают детям с особыми образовательными потребностями адаптироваться и обучаться в школе. Работа в этом направлении будет продолжена.

Мы впервые начнем размещать госзаказ на коррекционную помощь. То есть те организации, которые готовы проводить качественную коррекционную работу с детьми с данным заболеванием, будут получать соответствующее финансирование из бюджета. Это позволит резко увеличить охват такой специальной поддержкой наших детей.

Мы создаём единый портал, где будет вся необходимая информация для родителей, специалистов, база всех специальных организаций, КППК, ПМПК, ресурсных центров для того, чтобы все могли владеть актуальной информацией.

Вместе с этим проводится работа и по другим направлениям.

По ПМПК. На сегодня функционируют 87 психолого-медико-педагогических консультаций (по нормативу 1 на каждые 60 тысяч детского населения). Они помогают выявить детей с РАС и консультировать их родителей», - написал Асхат Аймагамбетов в Telegram.

«КППК. На сегодня в стране работают 211 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 14 реабилитационных центров. Мы разработали отечественные специальные развивающие программы для детей с аутизмом. И на сегодня по этой программе в КППК получают помощь около двух тысяч детей с РАС. Для обучения детей с ООП мы приняли меры по обеспечению гибкости образовательных программ и системы оценивания учебных достижений детей; также в разработке более 400 специальных учебных программ. Если в школах мы ввели должность педагога-ассистента, то теперь планируется деятельность таких специалистов в дошкольных организациях. По нашему поручению во всех педагогических вузах введены модули по инклюзивному образованию, включающие темы по обучению и воспитанию детей с РАС. Кроме того, проводятся курсы повышения квалификации действующих педагогов по работе с детьми с РАС. В этом направлении и далее будет проводиться работа», - резюмировал министр.

По его словам, сеть будет расширена в связи с изменением норматива (1 ПМПК на 50 тысяч детского населения), это значит, что будет открыто еще около 40 ПМПК.