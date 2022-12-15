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Координационный совет ОДКБ по вопросам биобезопасности начал свою работу

15 Декабря 2022, 20:10
Координационный совет ОДКБ по вопросам биобезопасности начал свою работу

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Координационного совета стран ОДКБ по вопросам биологической безопасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Председателем совета избрана руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Цель новой структуры – координация деятельности и сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, создание надежной системы обеспечения биологической безопасности государств-членов ОДКБ, - добавил В. Зайнединов. – Совет создан по решению Комитета секретарей совета безопасности ОДКБ 15 сентября 2021 года».

Он отметил, что первое заседание совета прошло с участием представителей всех государств-членов ОДКБ.

«Члены Координационного Совета обсудили планы взаимодействия по совместному реагированию на биологические угрозы и вопросы координации позиций государств-членов ОДКБ по укреплению режима КБТО, совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения», - проинформировал пресс-секретарь.

На встрече также обсуждались организационные вопросы деятельности совета, в том числе взаимодействие по вопросам биологической безопасности в повседневной деятельности.


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